Лидер Словакии осудил беспощадные бомбардировки гражданского населения, проводимые Россией в Украине. Он также настоял на создании новой процедуры членства нашего государства в ЕС.
Важно Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель
Владимир Зеленский недавно заявил, что сейчас решающий момент для решения принятия членства Украины в ЕС. В Словакии призывают серьезно воспринять эту просьбу.
В четверг утром мы очнулись в новом мире. Они борются за себя, за нас, за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу,
– подчеркнул Эдуард Хегер.
Премьер-министр Словакии выступает за то, чтобы создать "совершенно новый путь" для государства, которое прошло через войну и "хочет стать частью Европы". Он добавил, что в этом подходе должна быть помощь в восстановлении Украины: "Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты".
За четыре дня войны Россия уничтожила огромное количество украинской инфраструктуры. На восстановление того, что было у украинцев еще неделю назад, потребуется очень много инвестиций. Также Хегер ожидает от Украины "жажды реформ как никогда раньше".
Польша призвала принять Украину в ЕС
26 февраля президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно предоставить Украине членство в ЕС. Также он добавил, что Украина должна получить доступ в фонды ЕС на реконструкцию.
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