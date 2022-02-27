Лідер Словаччини засудив нещадні бомбардування цивільного населення, які Росія проводить в Україні. Він також наполіг на створенні нової процедури членства нашої держави в ЄС.

Важливо Євросоюз поставить Україні бойові літаки, – Боррель

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що зараз вирішальний момент для рішення ухвалення членства України в ЄС. У Словаччині закликають серйозно сприйняти це прохання.

У четвер вранці ми прокинулися в новому світі. Вони борються за себе, за нас, за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу,

– наголосив Едуард Хегер.

Прем'єр-міністр Словаччини виступає за те, щоб створити "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи". Він додав, що у цьому підході має бути допомога у відновленні України: "Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти".

За 4 дні війни Росія знищила величезну кількість української інфраструктури. На відновлення того, що українці мали ще тиждень тому, потрібно буде надзвичайно багато інвестицій. Також Хегер очікує від України "спрагу реформ як ніколи раніше".

Польща закликала прийняти Україну в ЄС

26 лютого президент Польщі Анджей Дуда закликав негайно надати Україні членство в ЄС. Також він додав, що Україна має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію.

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