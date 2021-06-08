Политолог Тарас Семенюк сказал, что Украина должна была бы тоже ввести идентичные экономические санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, которые ведут деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции.

Эти ограничения предусматривают блокировку валютных счетов и другие меры против компаний, которые торгуют с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляют им транспортные услуги или являются их подрядчиками.

Украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими "спонсорами режима Лукашенко", автоматически становятся "токсичными" и обреченными на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями.

Украина уже ввела ограничения на полеты: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила со страной авиасообщение. Экономические санкции пока только обсуждаются, но, вероятно, сразу после принятия санкций ЕС украинское правительство присоединится к ним на поддержку западных союзников и для защиты отечественных предприятий от возможных вторичных санкций. Ведь обычно позиция Украины солидарна с позицией международных партнеров.

"Итак, украинскому бизнесу следует готовиться к этим изменениям. И у него есть 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси", – подытожил Тарас Семенюк.