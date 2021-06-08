Політолог Тарас Семенюк сказав, що Україна мала б теж запровадити ідентичні економічні санкції проти Мінська, інакше вітчизняні підприємства, які ведуть діяльність з білоруськими, потраплять під так звані вторинні санкції.

Ці обмеження передбачають блокування валютних рахунків та інші заходи проти компаній, які торгують з підсанкційними білоруськими підприємствами, надають їм транспортні послуги чи є їхніми підрядниками.

Українські підприємства, які співпрацюють з білоруськими "спонсорами режиму Лукашенка" автоматично стають "токсичними" і приреченими на вторинні санкції і відмову міжнародних партнерів укладати угоди з такими підприємствами.

Україна вже ввела обмеження на польоти: закрила свій повітряний простір для білоруських літаків і припинила з країною авіасполучення. Економічні санкції наразі тільки обговорюються, але, ймовірно, відразу після прийняття санкцій ЄС український уряд приєднається до них на підтримку західних союзників і для захисту вітчизняних підприємств від можливих вторинних санкцій. Адже зазвичай позиція України солідарна з позицією міжнародних партнерів.

"Отже, українському бізнесу слід готуватися до цих змін. І в нього є 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі", – підсумував Тарас Семенюк.