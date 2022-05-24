Украина должна выиграть в этой войне, – фон дер Ляен выступила в Давосе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Значительную часть своей речи она посвятила теме войны в Украине и подчеркнула, что наше государство должно победить.

Политика не подчеркнула, что агрессия Путина должна стать для него стратегическим поражением. Фон дер Ляен также отметила, что Россия вторглась в Украину "по методичкам прошлого века".

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Речь Урсули фон дер Ляен в Давосе

В своем выступлении президент Еврокомиссии отметила, что Россия, вторгнувшись в Украину, обращается с миллионами украинцев не как с людьми, а как с безликим населением, которое можно переместить, контролировать, или использовать, как буфер между собой и Западом.

(Россия – ред. 24 канал) пытается задушить стремление целой нации танками,

– добавила политика.

Фон дер Ляен отметила, что речь идет не только о выживании Украины и не только о европейской безопасности, но и об угрозе всему мировому порядку . Именно поэтому противодействие российской агрессии – это задача для всего международного сообщества.

Украина должна победить в этой войне, а агрессия Путина должна стать для него стратегическим поражением. Мы сделаем все, что можем, чтобы помочь украинцам получить преимущество и взять собственное будущее в свои руки,

– заявила президент Еврокомиссии.

Чиновница напомнила, что после 24 февраля Евросоюз впервые в истории оказал военную помощь пострадавшей от агрессии стране, а также об уже оказанной финансовой, санкционной поддержке, убежищах украинских беженцев в странах ЕС и т.д.

Урсула фон дер Ляен добавила, что предложенный Евросоюзом пакет макрофинансовой помощи Украине суммой в 10 миллиардов евро – это также беспрецедентный случай в истории ЕС.

Напомним, что в начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен совместно с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем приехали с визитом в Украину. Чиновники посетили Бучу и собственными глазами увидели зверства, которые совершили российские оккупанты над гражданскими украинцами. В тот же день фон дер Ляен передала Владимиру Зеленскому опросник для получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

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