Украина должна закрепиться на мировом кинорынке: Зеленский дал правительству ряд ключевых задач

Владимир Зеленский в День украинского кино поставил перед правительством ряд задач, которые активизируют развитие кинематографии в Украине. Соответствующий указ президент подписал 11 сентября.

В указе президента говорится, что правительство должно ускорить работу над законопроектом об общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии. Следующий шаг – передать его на рассмотрение в Верховную Раду.

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Должен активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость активизировать предоставление государственной поддержки кинематографии.

В едином центральном органе исполнительной власти необходимо консолидировать все функции по формированию и реализации государственной политики в сфере кинематографии.

Также Зеленский приобщил правительство обеспечить эффективное управление государственными предприятиями, деятельность которых происходит в сфере кинематографии.

По случаю праздника президент также подписал указ о присвоении ордена "За заслуги" III степени 17 деятелям киноискусства.

Украинский фильм выдвинули на Оскар

На Оскар выдвинули фильм "Ольга" – французско-швейцарско-украинскую драму режиссера Эли Грапа.

В Швейцарии уже назвали фильм лучшей международной художественной лентой.

Сейчас фильм должен пройти необходимый отбор.

День украинского кино отмечают ежегодно во вторую субботу сентября. Его отмечают с 1996 года.