Украина должна закрепиться на мировом кинорынке: Зеленский дал правительству ряд ключевых задач
Источник:Офис президента
Владимир Зеленский в День украинского кино поставил перед правительством ряд задач, которые активизируют развитие кинематографии в Украине. Соответствующий указ президент подписал 11 сентября.
В указе президента говорится, что правительство должно ускорить работу над законопроектом об общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии. Следующий шаг – передать его на рассмотрение в Верховную Раду.
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Должен активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость активизировать предоставление государственной поддержки кинематографии.
В едином центральном органе исполнительной власти необходимо консолидировать все функции по формированию и реализации государственной политики в сфере кинематографии.
Также Зеленский приобщил правительство обеспечить эффективное управление государственными предприятиями, деятельность которых происходит в сфере кинематографии.
По случаю праздника президент также подписал указ о присвоении ордена "За заслуги" III степени 17 деятелям киноискусства.Заметьте! День украинского кино отмечают ежегодно во вторую субботу сентября. Его отмечают с 1996 года.
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