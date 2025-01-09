Как говорил ранее Навроцкий, лично он не видит Украину ни членом ЕС, ни в НАТО. Все из-за того, что Украина якобы не может взять ответственность за Волынскую трагедию. Украинский МИД призывает польских политиков не использовать тему истории для внутриполитической борьбы. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление ведомства.

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В МИД Украины отреагировали на заявление Кароля Навроцкого

Как отметили в МИД, озвученные заявления о вступлении Украины в альянсы свидетельствуют, что Кароль Навроцкий обесценивает стратегические интересы безопасности Польши, украинско-польские отношения, общие ценности свободы, демократии и справедливости. Кроме этого, такие антиукраинские заявления радуют Россию.

Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Москва и сейчас вкладывает колоссальные ресурсы в попытки разрушить украинско-польскую дружбу и взаимопонимание. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага,

– говорится в сообщении МИД.

В министерстве также напомнили, что сотрудничество двух стран всегда было направлено на достойное чествование памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.

Также Украина благодарна Польше за помощь во время современной войны, благодаря которой наше государство до сих пор стоит на защите всей Европы от московского режима.

Какими бы ни были заявления польского политика, реальность заключается в том, что Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности,

– подчеркнули в ведомстве.

История должна быть вне политики

Украинская сторона уже не впервые говорит о важности взаимного внимания к местам памяти, которые близки полякам и украинцам. Страны уже достигли согласия относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Сейчас обеим сторонам важно, чтобы этот процесс не был связан с политикой.