Продолжая Версальскую риторику (неформальная встреча членов Европейского Совета в Версале 10 – 11 марта 2022 года – 24 канал), какого-нибудь весомого прорыва не произошло, хотя так можно сказать только на первый взгляд.

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Значение для Украины

Посмотришь на решения Европейского Совета, так называемые Выводы 24 – 25 марта под микроскопом, можно выделить 5 интересных итогов, в том числе для нашего государства.

Украина была снова упомянута в официальных решениях и это определенно весомый плюс . Более того, нашему государству отведено весомое место. Европейский Совет вновь подтвердил свое решение в Версале по поводу наших европейских стремлений, а также пошел дальше в своих формулировках. Он повторил свое приглашение к Комиссии предоставить свое заключение в соответствии с положениями Договоров.

То есть, четко подчеркнув на высоком политическом уровне, что официальная процедура присоединения была запущена. Сразу следует сказать, что следующая плановая встреча Европейского Совета намечена на конец июня – и до этой даты, может все измениться в европейском и мировом политическом ландшафте, в основном благодаря действиям Вооруженных Сил Украины на фронте.

Кандидатство в члены ЕС официально нам не дали… плохо? Не совсем измена. Дело в том, что процедура вступления в ЕС очень забюрократизирована и политически зависима. Это значит, что только от европейских политиков зависит, как быстро и далеко поедет украинский евроинтеграционный поезд.

Кандидатство как официальный этап во взаимоотношениях Украины и ЕС было бы невозможно без Заключения Комиссии о соответствии страны, которая подала заявку (аспиранта если так можно сказать). Никакой стране, у которой сейчас есть статус кандидата – не предоставился этот статус вне официальной процедуры и политического ЗАЯВЛЕНИЯ, только после получения Заключения Комиссии ЕС, Совета ЕС, и в соответствии с ОФИЦИАЛЬНЫМ решением Европейского Совета.

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Сроки

Такой вывод, согласно договоренностям с Еврокомиссией, будет подготовлен "в ближайшие месяцы". Чтобы оценить много это или мало – могу сказать только, что в Македонии или Сербии это заняло 1 – 1,5 года.

Украина же это другой кейс – о нас Европейская комиссия знает многое. И думаю, что Вывод, а именно его публикация опять же зависит больше от политического расписания, а не технической готовности экспертных отделов Европейской Комиссии.

В Заключении Европейского Совета появилось подтверждение предоставления Украине и Молдове так называемого "энергетического безвиза" – синхронизация наших энергетических сетей. То, что должно было произойти только через несколько лет, произошло так быстро… И все опять же благодаря нашим вооруженным силам и героическому сопротивлению украинской нации. Украина – в центре Выводов… и никаких упоминаний о заявках Молдовы и Грузии. Если Молдова еще была упомянута в контексте синхронизации электрических сетей, Грузия совсем была "забыта". Отдельным пунктом Молдове и молдавскому народу была подтверждена поддержка. Это весомый политический сигнал, говорящий лишь о том, что ЕС рассматривает серьезно только нашу заявку. Грузинский и молдавский кейс будут в дальнейшем очень показательны как такие, которые должны были почувствовать возможность и время, но к сожалению не сделали этого. Европейский Совет согласился создать Трастовый фонд солидарности в Украине и пригласил своих международных партнеров к участию и призывает начать подготовку без промедления. Это тот план Маршала, о котором уже все упоминали.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал утверждение аналога "Плана Маршала" для направления ресурсов на послевоенное восстановление украинской инфраструктуры. В общей сложности сумма от ЕС составит 100 миллиардов долларов.

Не исключено, что в этот фонд войдут не только средства международных доноров, но и активы попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

В целом мы видим готовность Европейского Союза реагировать на новые геополитические вызовы и быть готовым идти в ногу со временем и адаптировать свои политики к тектоническим изменениям. Если до следующей встречи Европейского Совета 23 – 24 июня 2022 года вопрос нашего статуса как кандидата в члены ЕС не будет решен при французском председательстве, то с 1 июля председательство в ЕС получает Чехия.

И она уже начала готовиться к своему президентству – Украина будет широко представлена ​​в приоритетах чешского председательства. Министр по европейским делам Микулаш Бек уже заявил, что Чехия очень сильно поддержит Фонд для восстановления Украины, а также наши европейские устремления.

Пока же можем констатировать тот факт, что нашу евроинтеграцию двигают ВСУ и волонтеры, а также весь народ!