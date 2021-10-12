По словам Золотаревой, Россия на своем выступлении представила ряд безосновательных утверждений. Украинский представитель также заявила, что этот судебный процесс исключительно касается похищения кораблей.
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Золотарева вспомнила имена похищенных
В своем выступлении Оксана Золотарева перечислила имена всех похищенных моряков. Она рассказала, что показания украинцев совсем отличаются от того, что заявляют представители российской стороны.
Представительница Украины заявила, что российские делегаты в своем выступлении исказили картину тех событий. Кроме того, Золотарева подчеркнула, что сейчас суд рассматривает исключительно один из многочисленных конфликтов между Украиной и Россией.
Споры между Украиной и Россией комплексные и многогранные. Многие из них – очень серьезные. Ежедневно мы становимся свидетелями возмутительных нарушений международного права со стороны России. Однако даже для нас арест Россией наших военных кораблей стал небывалым прецедентом,
– заявила Золотарева.
Также украинская представительница добавила, что действия Кремля являются неуважением к украинскому суверенитету и международному праву, поэтому суд должен восстановить надлежащее отношение к законам, в частности к Конвенции ООН по морскому праву, которую Россия нарушила.
Похищение украинских моряков
- 25 ноября 2018 года 2 малых бронированных корабля ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.
- При подходе к Керченскому проливу пограничные катера России напали и захватили украинские корабли и наших моряков.
- В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию. Согласно решению трибунала, Россия должна немедленно освободить моряков и вернуть корабли.
- Однако моряки вернулись домой лишь в сентябре 2019 года. А 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли.