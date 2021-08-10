Украина глазами "иностранца" или что мы сделали с Киевом

Мне очень интересно было взглянуть на Украину после длительного перерыва – делюсь впечатлениями. Фактически впервые в жизни, из-за ковида, я так долго не был дома. Даже во время кризиса 1998 года, я умудрялся по крайней мере раз в полгода бывать дома длительное время, работая в Польше. Далее читайте на украинском.

З 2011 року, коли я почав працювати у Римі, я майже ніколи не проводив в Італії більш ніж 3 місяці сукупно за рік і менш ніж 4 місяці сукупно в Україні (зазвичай 5 – 6), бо всі відпустки я проводив тут + робота. Але ковід зачинив нас в Італії у квартирі, й ми майже рік не виїздили навіть за межі міста.

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Що впадає в очі після тривалої перерви?

Київ – це страшний жах . Вперше я зрозумів, що не хочу тут жити ніколи більше. Незалежно від району. Адже будь-яка поїздка – це стрес, затори, купа часу й незручностей. Нові будинки "вікно в вікно", нульовий прогрес громадського транспорту, дикі небезпечні люди на електросамокатах на тротуарах і т.д.

. Вперше я зрозумів, що не хочу тут жити ніколи більше. Незалежно від району. Адже будь-яка поїздка – це стрес, затори, купа часу й незручностей. Нові будинки "вікно в вікно", нульовий прогрес громадського транспорту, дикі небезпечні люди на електросамокатах на тротуарах і т.д. Українська мова у сфері обслуговування – це просто клас. Вперше у Києві я почуваюся комфортно з точки зору використання рідної мови. Кав'ярні, касири магазинів, лікарі, навіть продавці в неорганізованій торгівлі – всюди українська мова. Це реально зробило місто комфортнішим для мене, і, частково, переважує попередній пункт.

– це просто клас. Вперше у Києві я почуваюся комфортно з точки зору використання рідної мови. Кав'ярні, касири магазинів, лікарі, навіть продавці в неорганізованій торгівлі – всюди українська мова. Це реально зробило місто комфортнішим для мене, і, частково, переважує попередній пункт. Камери на дорогах – дуже вітаю це рішення. Це мені нагадує рік, коли різко підвищили штрафи, здається ще за Ющенка. Тоді теж різко підвищився комфорт поїздок і стало дуже мало небезпечних дебілів на дорогах. Зараз не такий контраст, але прогрес є.

– дуже вітаю це рішення. Це мені нагадує рік, коли різко підвищили штрафи, здається ще за Ющенка. Тоді теж різко підвищився комфорт поїздок і стало дуже мало небезпечних дебілів на дорогах. Зараз не такий контраст, але прогрес є. Цифрові сервіси – неймовірний прогрес за цей рік! Багато питань, які вимагали поїздок до інших міст та візитів до чиновників, вирішував буквально протягом 5 хвилин в смартфоні й абсолютно безкоштовно. Правда, не все спрацювало і не все ідеально, але звучить фантастично для Італії!

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Відчуття, що ти живий . Коли протягом перших 10 днів у Києві у нас не було і хвилинки просто присісти на 5 хвилин і обговорити плани на наступні 10 днів, коли було купа непередбачених криз і все йшло не за планом, я страшно стомлювався, але був найщасливішою людиною у світі. Сидіти на дупі – це не моє.

. Коли протягом перших 10 днів у Києві у нас не було і хвилинки просто присісти на 5 хвилин і обговорити плани на наступні 10 днів, коли було купа непередбачених криз і все йшло не за планом, я страшно стомлювався, але був найщасливішою людиною у світі. Сидіти на дупі – це не моє. Креатив і бажання розвиватися! Стільки ідей і бізнес-проєктів, як я обговорив тут протягом 6 тижнів, вмістилися б, мабуть, у 20 років у Римі.

Стільки ідей і бізнес-проєктів, як я обговорив тут протягом 6 тижнів, вмістилися б, мабуть, у 20 років у Римі. Сервіс – ні, це не Рим. Тут можна отримати будь-який сервіс, якісно і швидко, і це круто, й потрібно це цінувати. Правда, у мене тут проблема з роздачею чайових – практично не використовую готівку і не завжди можна дати чайові, навіть коли хочеться.

– ні, це не Рим. Тут можна отримати будь-який сервіс, якісно і швидко, і це круто, й потрібно це цінувати. Правда, у мене тут проблема з роздачею чайових – практично не використовую готівку і не завжди можна дати чайові, навіть коли хочеться. Ціни – моя улюблена італійська кава тут продається дешевше, ніж на розпродажу в Римі, й вона дійсно тепер така сама, як і в Італії... Але не тільки кава, звичайно, якось воно все дуже помірковано коштує, окрім кількох позицій. Бо тут відчувається дійсно висока конкуренція (тільки не говоріть мені "порівняй зарплати", бо я трохи раніше порівнював тарифи на комуналку у відношенні до зарплат, наприклад).

Отже, позитив переважає!