Лучшее оружие. Взрывчатка. Снаряжение. Подготовка. Лучшие из лучших. И множество спецопераций, герои которых останутся неизвестными.

На счету ССО – сотни ликвидированных кадровых сотрудников ФСБ (бывшего ГРУ РФ) спецназовцев, российских граждан. Десятки ликвидированных главарей террористических организаций. В тылу врага! Множество уничтоженных снайперов и диверсантов.

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С днем ​​Сил специальных операций!

Ваши лица никогда не будут показаны. А более 70 спецназовцев за годы войны ушли в вечность, защищая свой народ. На груди героев "ИДУ НА ВЫ", железный вожак – оборотень. Первым этим отличием был награжден Игорь Гордийчук – легенда спецназа, Герой Украины, который теперь передает опыт молодому поколению. И сейчас страна имеет десятки воинов с наградами за самые сложные операции.

Вы ВПЕРВЫЕ в истории подразделение не из страны – члена НАТО, которое сдало сертификацию SOF и вправе привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО. Теперь ВЫ оцениваете спецназ из других стран. Ибо вы не просто тренированные, вы – боевые ветераны российско-украинской войны. И вы на защите государства и народа.

Вы тихо пришли и тихо ушли. Ваш подвиг неизвестен. Но вы должны знать, что вся страна гордится вами. Вы – наш спецназ. С днем ​​Сил специальных операций. Приветствуем вас. Каждого. И благодарим.