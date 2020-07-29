Так случилось, что ССО в их нынешнем виде могло просто не быть.

5 років тому Віктор Муженко хотів протягнути свою концепцію їх розвитку. І справа не в тому що він поганий чи щось таке. Просто він як піхотинець бачив у ССО щось типу "десантників 2.0". Він не розумів до кінця всього інструментарію сучасних спецпризначенців. Олії у вогонь додавала особиста ворожнеча з Сергієм Кривоносом.

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Боротьба з одніє метою

Тоді ми та багато наших колег почали велику інформаційну кампанію, щоб відстояти концепцію розвитку ССО західного зразка. Фактично це був бунт проти тодішнього НГШ та президента. У бунті приймали участь більшість волонтерів, майбутня міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, майбутній заступник керівника офісу президента Роман Машовець, але найголовніше – самі офіцери ССО.