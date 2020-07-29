Це був бунт: як ми боролися за західну концепцію ССО і що вийшло?
Так сталося, що ССО у їх нинішньому вигляді могло просто не бути.
5 років тому Віктор Муженко хотів протягнути свою концепцію їх розвитку. І справа не в тому що він поганий чи щось таке. Просто він як піхотинець бачив у ССО щось типу "десантників 2.0". Він не розумів до кінця всього інструментарію сучасних спецпризначенців. Олії у вогонь додавала особиста ворожнеча з Сергієм Кривоносом.
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Боротьба з одніє метою
Тоді ми та багато наших колег почали велику інформаційну кампанію, щоб відстояти концепцію розвитку ССО західного зразка. Фактично це був бунт проти тодішнього НГШ та президента. У бунті приймали участь більшість волонтерів, майбутня міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, майбутній заступник керівника офісу президента Роман Машовець, але найголовніше – самі офіцери ССО.
Кампанії було потрібне обличчя і ним тоді був Сергій Кривонос. Але від початку і до кінця її головною метою була саме зміна концепції.
Боротьба, яку тріумфально виграли, або Чому важливо йти лише до перемоги?
Під час кампанії на її учасників лили бруд і навішували ярлики. Кричали, що ми некомпетентні і у нас нічого не вийде. Особисто моїх дій не розуміла частина співробітників фонду і вважала, що ми полізли не в своє діло.
Але ми змогли перемогти і неостанню роль у цьому зіграв Степан Полторак, який прийняв мудре і сміливе рішення наперекір частині військово-політичного керівництва.
Завдяки тій кампанії Україна уже 5-й рік будує сучасні ССО. Ми потроху розвиваємо свої спроможності до інформаційно-психологічних операцій, ми діємо у тилу ворога, ми знищуємо його на передовій. Деталі про цю роботу не можна писати. Але вона ведеться. Щодня.
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Як я уже казав, це історія про боротьбу. І про те, що ти обов'язково перемагаєш. Рано чи пізно.Якщо борешся