Об этом заявил руководитель Офис Президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025, сообщает 24 Канал.

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Ермак о мирных переговорах с Россией

Глава ОП подчекнул, что установление режима прекращения огня является важной и необходимой предпосылкой. Ведь невозможно вести переговоры, когда украинский народ круглосуточно находится под атаками российских ракет и дронов.

Андрей Ермак констатировал, что по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия Путина в переговорах в Турции. Чиновник отметил, Украина подтвердила, что Владимир Зеленский готов быть в Стамбуле.

Также руководитель ОП отметил, что 12 мая было очень сильное и четкое заявление президента США, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Дональд Трамп думает о возможности визита туда.

Считаю, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, – это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам,

– заявил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что в случае отказа России от переговоров должна быть сильная реакция США и всего мира. В частности, новые санкции против страны-агрессора, а также увеличение военной помощи Украине.

Руководитель ОП также рассказал, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины. Отметил, что уже есть конкретные предложения от стран-партнеров, в частности, наработки коалиции желающих.

"Но самая серьезная и самая сильная гарантия – это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности", – сказал Ермак.