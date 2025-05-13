Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025, повідомляє 24 Канал.

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Єрмак про мирні переговори з Росією

Глава ОП наголосив, що встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою. Адже неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет і дронів.

Андрій Єрмак констатував, що станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Посадовець наголосив, Україна підтвердила, що Володимир Зеленський готовий бути у Стамбулі.

Також керівник ОП зауважив, що 12 травня була дуже сильна й чітка заява президента США, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Дональд Трамп думає про можливість візиту туди.

Вважаю, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, – це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин,

– заявив керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що в разі відмови Росії від переговорів має бути сильна реакція США й усього світу. Зокрема, нові санкції проти країни-агресорки, а також збільшення військової допомоги Україні.

Керівник ОП також розповів, що триває робота над формуванням гарантій безпеки для України. Наголосив, що вже є конкретні пропозиції від країн-партнерів, зокрема, напрацювання коаліції охочих.

"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Єрмак.