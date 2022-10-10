Однако о повторном наступлении России из Беларуси не говорится. Ситуация контролируемая, подчеркнули в ОП.

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"Лукашенко продолжает продавать РФ последние крошки суверенитета"

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что заявление о размещении российских военных на территории Беларуси под вымышленными предлогами – это формализация оккупации. Впрочем, Украина оценивает возможные риски и готова ответить на них.

Ранее российские СМИ распространили несколько заявлений Лукашенко. В частности, о создании совместной с Россией военной группировки. Самопровозглашенный президент пытался убедить, что якобы для Беларуси существует какая-то угроза.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на территорию государства прибудут российские военные. Также он заверил, что "это будет не тысяча человек".

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В Беларуси снова говорят о выдуманных "угрозах"

Накануне в Минске снова придумали "планирование удара" по Беларуси. Затем вызвали нашего посла и вручили ему ноту.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что эти заявления не соответствуют действительности. Также предположили, что такие сообщения от белорусских властей могут быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению нашего государства.

Впоследствии глава пограничного комитета Беларуси пожаловался, что наши защитники взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги. Более того, таможенников пугает наша терроборона.

Позже Лукашенко цинично пригрозил Украине после взрывов на Крымском мосту. Говорил опять же о вымышленной "украинской атаке на Беларусь" и обещал жестокий ответ.

Кстати говоря! На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси не упоминал ни о карте, ни о позициях, с которых якобы и "готовилось нападение".

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