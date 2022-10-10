Однак, наразі про повторний наступ Росії з Білорусі не мовиться. Ситуація контрольована, підкреслили в ОП.

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"Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету"

Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що заява про розміщення російських військових на території Білорусі під вигаданими приводами – це формалізація окупації. Втім, Україна оцінює можливі ризики та готова на них відповісти.

Раніше російські ЗМІ поширили кілька заяв Лукашенка. Зокрема, про створення спільного з Росією військового угруповання. Самопроголошений президент намагався переконати, що нібито для Білорусі існує якась загроза.

Окрім цього, Лукашенко заявив, що на територію держави прибудуть російські військові. Також він запевнив, що "це буде не тисяча людей".

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У Білорусі знову говорять про видумані "загрози"

Напередодні у Мінську знову вигадали "планування удару" по Білорусі. Опісля викликали нашого посла та вручили йому ноту.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності. Також припустили, що такі повідомлення від білоруської влади можуть бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення нашої держави.

Згодом голова прикордонного комітету Білорусі поскаржився, що наші захисники підірвали практично всі прикордонні мости та замінували дороги. Ба більша, митників лякає наша тероборона.

Пізніше Лукашенко цинічно пригрозив Україні після вибухів на Кримському мосту. Говорив, знову ж таки, про вигадану "українську атаку на Білорусь" та обіцяв жорстоку відповідь.

До речі! Цього разу самопроголошений президент Білорусі не згадував ні про карту, ні про позиції, з яких нібито і "готувався напад".

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