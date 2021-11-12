Украина готова оперативно помочь: Монастырский заверил Польшу в поддержке

Министр внутренних дел Украины обсудил с польским коллегой Мариушем Каминским ситуацию с мигрантами на белорусской границе. Денис Монастырский заверил, что украинская сторона готова помочь Польше.

Во время разговора, который состоялся 12 ноября, министры обсудили вопросы миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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Украина поддерживает Польшу в вопросе миграционного кризиса

Монастырский заверил министра внутренних дел Польши в солидарности и поддержке позиции польского правительства по обострению ситуации на польско-белорусской границе.

Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к решению искусственно инспирированного кризиса,

– отметил Монастырский.

На границе заработает координационная группа

Уже с 13 ноября на участке украинско-польской границы начнет работать координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

Ее деятельность будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом по реагированию польских пограничников, ознакомления с тактикой действий мигрантов и сил, которые их координируют.

На период миграционного кризиса министры внутренних дел Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.

Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи в решении сложившейся ситуации,

– подчеркнул украинский министр.

Монастырский также инициировал встречи министров иностранных и внутренних дел на платформе Люблинского треугольника. Это нужно, чтобы скоординировать действия для эффективного противостояния вызовам со стороны недружественных государств – России и Беларуси.