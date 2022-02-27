Об этом заявил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец. По его словам, Россия полностью отплатит за содеянное.

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Руслан Стрелец заявил, что только взрыв нефтебазы в Васильковцах обойдется оккупантам в 810 миллиардов гривен. Однако захватчики совершили и ряд других экологических преступлений. Сейчас в правительстве подсчитывают сумму убытков.

Оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде и все преступления против нашего государства,

– заявил Стрелец.

Но вместе с тем Стрелец отметил, что сейчас для жизни и здоровья украинцев экологическая ситуация безопасная.

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