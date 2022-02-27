Про це заявив виконувач обов'язків міністра захисту довкілля Руслан Стрілець. За його словами, Росія повністю відплатить за скоєне.

Зверніть увагу Верховна Рада просить закрити небо над Україною і зупинити другий Чорнобиль

Руслан Стрілець заявив, що лише за вибух нафтобази у Васильківці обійдеться окупантам у 810 мільярдів гривень. Однак загарбники вчинили й низку інших екологічних злочинів. Зараз в уряді підраховують суму збитків.

Окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави,

– заявив Стрілець.

Та разом з тим Стрілець наголосив, що зараз для життя та здоров'я українців екологічна ситуація є безпечною.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.