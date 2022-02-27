Заступниця голови парламенту Олена Кондратюк заявила, що російські війська бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві. Також знищили системи моніторингу радіації.

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Закрийте небо над Україною – зупиніть другий Чорнобиль. Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію. Якщо вони її пошкодять – нова ядерна катастрофа потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ. Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога. Закрийте небо над Україною!

– заявила Кондратюк.

За її словами, окрім небезпеки з Чорнобиля, російські війська також підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б'ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей.



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Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк:

Закрийте небо над Україною – зупиніть другий Чорнобиль!

Російські війська в Україні загрожують не тільки нашій країні, а і всьому світу. Вони бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві, знищили системи моніторингу радіації, підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б'ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей.

Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію. Якщо вони її пошкодять – нова ядерна катастрофа потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ.

Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога.

Закрийте небо над Україною!