Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк заявила, что российские войска бомбили хранилище радиоактивных отходов в Киеве. Также были уничтожены системы мониторинга радиации.

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Закройте небо над Украиной – остановите второй Чернобыль. Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию. Если они ее повредят – новая ядерная катастрофа мощностью в 500 Хиросим ждет весь мир. Украина остановит ядерную беду, но нам нужна помощь. Закройте небо над Украиной!

– заявила Кондратюк.

По ее словам, кроме опасности из Чернобыля, российские войска также взорвали газопровод в Харькове и нефтебазу в Киеве. Они бьют ракетами и запрещенным оружием по детским садам, больницам и жилым домам, убивают мирных людей, расстреливают детей.

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Полное сообщение

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк:

Закройте небо над Украиной – остановите второй Чернобыль!

Российские войска в Украине угрожают не только нашей стране, но и всему миру. Они бомбили хранилище радиоактивных отходов в Киеве, уничтожили системы мониторинга радиации, взорвали газопровод в Харькове и нефтебазу в Киеве. Они бьют ракетами и запрещенным оружием по детским садам, больницам и жилым домам, убивают мирных людей, расстреливают детей.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию. Если они ее повредят – новая ядерная катастрофа мощностью в 500 Хиросим ждет весь мир.