Украина совместно с партнерами разрабатывает проекты сопровождения судов в Черном море, – Зеленский

Украина совместно с партнерами разрабатывает проекты сопровождения судов в Черном море с использованием различных типов беспилотников. Такое сопровождение необходимо для обеспечения безопасности экспорта сельскохозяйственной продукции, поскольку Россия продолжает проводить атаки на суда с помощью дронов и ракет.

Об этом сообщил глава государства во время беседы с журналистами.

Как Украина планирует защищать суда в Черном море?

Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с международными партнерами работает над проектами, предусматривающими сопровождение судов в Черном море. Для этого планируется использовать различные типы беспилотников.

По словам главы государства, такие меры необходимы для усиления безопасности морских перевозок, в частности экспорта украинской аграрной продукции. Российские атаки с использованием дронов и ракет создают угрозу для судоходства в Черном море.

Россия пытается уничтожить все суда в Черном море, независимо от страны,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду, что совместные с партнерами проекты сопровождения судов удастся успешно реализовать уже в ближайшее время.

Напомним, Украина передала международным партнерам предложения о перемирии в Черном море и в настоящее время ожидает ответа от российской стороны. Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, Киев предлагает собственные подходы к прекращению боевых действий на море и в энергетической сфере.

Украинские дипломаты сейчас согласовывают с международными союзниками практические механизмы обеспечения безопасности. Эти инициативы являются одним из ключевых вопросов, которые Украина поднимает в ходе переговоров в Абу-Даби.

Также украинская сторона подчеркивает необходимость деэскалации и получения надежных гарантий безопасности. Отдельно глава МИД отметил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина могла бы ускорить завершение войны.