Украина готовится к визиту Макрона, – посол
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2021 году планирует посетить Украину. Наше государство уже начало подготовку к визиту иностранного лидера.
Макрон приедет в Украину
Французский лидер и президент Владимир Зеленский планируют подписать ряд соглашений. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана".
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Дипломат надеется, что во время визита Макрона лидеры государств подпишут "несколько важных масштабных контрактов".
Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего – над существенным наполнением повестки дня этого визита,
– подчеркнул Омельченко.
В частности, речь идет и о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom по поставкам электротяги. По словам посла, договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.
Что известно о предстоящем визите Макрона
Ранее в Офисе Президента заявили, что в первой половине 2021 года Украина планирует провести переговоры на высшем уровне во время официального визита Макрона. В частности, в ОП ожидают, что тогда удастся создать ряд новых экономических проектов.
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