Президент Франції Еммануель Макрон у 2021 році планує відвідати Україну. Наша держава вже розпочала підготовку до візиту іноземного лідера.

Макрон приїде в Україну

Французький лідер та президент Володимир Зеленський планують підписати низку угод. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко заявив під час онлайн-конференції "7 років після Майдану".

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Дипломат сподівається, що під час візиту Макрона лідери держав підпишуть "кілька важливих масштабних контрактів".

Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожен день: найбільше – над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту,

– підкреслив Омельченко.

Зокрема, мовиться і про великий контракт між українським урядом та компанією Alstom щодо постачання електротягів. За словами посла, домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.

Що відомо про майбутній візит Макрона

Раніше в Офісі Президента заявили, що у першій половині 2021 року Україна планує провести переговори на найвищому рівні під час офіційного візиту Макрона. Зокрема, в ОП очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів.