Україна готується до візиту Макрона, – посол
Президент Франції Еммануель Макрон у 2021 році планує відвідати Україну. Наша держава вже розпочала підготовку до візиту іноземного лідера.
Макрон приїде в Україну
Французький лідер та президент Володимир Зеленський планують підписати низку угод. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко заявив під час онлайн-конференції "7 років після Майдану".
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Дипломат сподівається, що під час візиту Макрона лідери держав підпишуть "кілька важливих масштабних контрактів".
Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожен день: найбільше – над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту,
– підкреслив Омельченко.
Зокрема, мовиться і про великий контракт між українським урядом та компанією Alstom щодо постачання електротягів. За словами посла, домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.
Що відомо про майбутній візит Макрона
Раніше в Офісі Президента заявили, що у першій половині 2021 року Україна планує провести переговори на найвищому рівні під час офіційного візиту Макрона. Зокрема, в ОП очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів.
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