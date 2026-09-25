Пограничные пункты пропуска могут быть перенесены в другие страны: в Мининфраструктуры раскрыли подробности

Украина начала переговоры с соседними государствами о возможности переноса пограничных пунктов пропуска на их территорию из-за систематических обстрелов со стороны России. Создание совместных КПП на иностранной территории должно обеспечить безопасность людей и бесперебойную работу логистических маршрутов.

Соответствующую инициативу в настоящее время рассматривает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Каковы подробности идеи переноса КПП?

Речь идет о создании альтернативных условий для функционирования таможенной и пограничной инфраструктуры на фоне постоянных угроз жизни сотрудников и граждан.

Первый заместитель министра Сергей Деркач рассказал о ходе консультаций с иностранными партнерами.

"Мы сейчас работаем с другими странами, с нашими соседями, чтобы иметь возможность – речь идет об альтернативе – перенести пункты пропуска на территорию другой страны",

– отметил Деркач.

Совместные КПП ускорят таможенные процедуры

По словам чиновника, перенос контрольных органов на территорию соседних государств позволит избежать скопления транспорта и гражданского населения в зонах повышенного риска. Помимо фактора безопасности, такое решение должно существенно оптимизировать грузовые перевозки.

Сергей Деркач подчеркнул, что запуск совместных пунктов пропуска поможет обеспечить бесперебойную работу логистики и значительно ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению таможенных процедур.

В частности, в качестве примера чиновник привел сотрудничество с Польшей, где уже успешно функционирует несколько совместных пунктов пропуска, а также с Молдовой. В настоящее время аналогичные возможности прорабатываются с каждым соседним государством.

Враг систематически проводит атаки на границу

Необходимость принятия таких решений обусловлена постоянными российскими ударами по приграничной инфраструктуре. Из-за ракетной угрозы Польша уже была вынуждена эвакуировать два пункта пропуска – Дорогуск и Зосин.

Кроме того, российские войска провели атаку дронами на международный пункт пропуска Старокозаче на границе с Молдовой, в результате чего погибли и получили ранения люди.

Удары также были нанесены по пункту пропуска Орловка на границе с Румынией, где работу временно приостановили, а также по объектам возле станции Ягодин.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за систематических обстрелов и угроз для гражданского населения пограничники приостанавливают пропускные операции во время воздушных тревог.

В Государственной пограничной службе поясняли, что враг сознательно пытается затруднить логистические связи Украины со странами Евросоюза и подвергает опасности гражданское население.