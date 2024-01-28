Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот "с радостью бы принял" два британских военных корабля, которые может списать Королевский флот.

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Почему Британия может списать 2 боевых корабля

Британия вынуждена вывести из эксплуатации фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster из-за нехватки моряков, которые их обслуживают. Последнее судно, кстати, только с ремонта.

Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, что касается возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам Украины, мы будем этому рады,

– заявил Неижпапа.

Однако заметим, что даже если Великобритания передаст эти корабли, Украина не сможет получить их до окончания войны. Ведь Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины., в соответствии со статьей 19 конвенции Монтре.

Британия подарила Украине минно-поисковые тральщики

Напомним, в декабре 2023 года министр обороны Британии Грант Шэппс объявил, что Украина получит два минно-поисковых тральщика Sandown. Однако Турция сразу заявила, что им не разрешат пройти.

Поэтому минно-розыскные корабли, подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут попасть к Черному морю, пока идет война.

Также Анкара также не пропустила два украинских тральщика для поиска мин "Чернигов" и "Черкассы", которые проходили модернизацию в Британии.