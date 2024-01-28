Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що український флот "із радістю б прийняв" два британські військові кораблі, які може списати Королівський флот.

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Чому Британія може списати 2 бойові кораблі

Британія змушена вивести з експлуатації фрегати HMS Argyll та HMS Westminster через брак моряків, які їх обслуговують. Останнє судно, до речі, щойно з ремонту.

Звичайно, ВМС потрібні бойові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому раді,

– заявив Неїжпапа.

Однак зауважимо, що навіть якщо Британія передасть ці кораблі, Україна не зможе їх отримати до закінчення війни. Адже Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії та України, відповідно до 19 статті конвенції Монтре.

Британія подарувала Україні мінно-пошукові тральщики

Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр оборони Британії Грант Шеппс оголосив, що Україна отримає два мінно-пошукові тральщики Sandown. Однак Туреччина одразу заявила, що їм не дозволять пройти.

Тож мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть потрапити до Чорного моря, поки триває війна.

Також Анкара також не пропустила два українські тральщики для пошуку мін "Чернігів" та "Черкаси", які проходили модернізацію у Британії.