Про це свідчать документи Пентагону, з якими ознайомилася популярна британська газета. Журналісти зауважили, США вивели ядерні ракети з Великої Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася.

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США розмістять ядерну зброю у Британії

Контракти на закупівлю для нового об'єкта RAF Lakenheath в Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною загальнонатовської програми розвитку та модернізації ядерних об'єктів у відповідь на загострення напруженості з Кремлем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2024 року.

Країна-терорист вже заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінювати як "ескалацію" і пригрозила "компенсаційними контрзаходами".

Окрім війни в Україні, Захід також стикається з викликами, які зростають з боку Ірану та Північної Кореї, які за останні роки зблизилися з Москвою.

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Про які саме бомби йдеться

Журналісти зазначили, що невідредаговані документи в базі даних закупівель Міноборони США розкривають плани щодо "ядерної місії", яка відбудеться "незабаром" у ВПС Лейкенхіт, де ядерна зброя була розміщена під час холодної війни.

Однак, Пентагон відмовився коментувати припущення. Документи показують, що Міноборони США замовили нове обладнання для бази, зокрема, балістичні щити, призначені для захисту військового персоналу від атак на"дорогі активи". Будівництво нового житлового комплексу для американських сил, які працюють на місці, розпочнеться в червні.

Очікується, що RAF Lakenheath розмістить гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році,

– пише The Telegraph.

Що відомо про B61-12 / Інфографіка The Telegraph

США вже оголосили про плани розміщення на британській авіабазі двох ескадрилій винищувачів F-35, здатних нести ядерну зброю.

Документи, що розкривають рішення про розміщення ядерних боєголовок, були розміщені на сайті державних закупівель Сполучених Штатів.

Наразі боєголовки США розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині згідно з угодою НАТО про розподіл ядерної зброї.

Речник Пентагону зауважив, що Сполучені Штати регулярно модернізують свої військові об'єкти в країнах-союзниках. Таку діяльність часто супроводжують несекретні адміністративні бюджетні документи. Також наголосив, що документи не передбачають і не призначені для розкриття будь-якої конкретної позиції або деталей базування.

Політика США полягає в тому, щоб ні підтверджувати, ні спростовувати наявність або відсутність ядерної зброї в будь-якому загальному або конкретному місці,

– додав речник.

Коротко, що цьому передувало