У Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що подарованим Британією Україні мінно-пошуковим кораблям дозволили пройти в Чорне море, не відповідають дійсності.

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Тож Туреччина не пропустила мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Велика Британія. Зазначимо, що у липні цього ж року Анкара також не пропустила два українські тральщики "Чернігів" та "Черкаси", які проходили модернізацію у Британії. Це теж мінно-пошукові кораблі.

Чому Туреччина не пропускає в Україну мінно-пошукові кораблі

Туреччина одразу класифікувала так звану "спеєцапєрацию" Росії проти України як війну і закрила протоки для військових кораблів сторін, які воюють, відповідно до статті 19 конвенції Монтре про режим проток.

Що таке конвенція Монтре Конвенція, яка була підписана 20 липня 1936 року, зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку між Чорним і Середземним морем як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.



У випадку участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, держава має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки закриті для проходу військових суден будь-якої держави, що воює.

Тому тепер будь-які наші військові кораблі не можуть зайти через протоки Босфор і Дарданелли, щоб поповнити ВМС. Однак навіть в такому випадку є і плюси. Адже у Середземному морі перебуває ціла ескадра російського флоту і він теж не може зайти в акваторію Чорного моря.

Туреччина, яка неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі,

– наголосили в Туреччині.

У Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки додали, що їхні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря, поки триває війна.