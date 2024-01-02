В Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики заявили, что утверждения некоторых СМИ о том, что подаренные Британии Украине минно-розыскные корабли позволили пройти в Черное море, не соответствуют действительности.

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Турция не пропустила минно-поисковые корабли, которые Украине подарила Великобритания. Отметим, что в июле этого же года Анкара также не пропустила два украинских тральщика "Чернигов" и "Черкассы", которые проходили модернизацию в Британии. Это тоже минно-розыскные корабли.

Почему Турция не пропускает в Украину минно-розыскные корабли

Турция сразу классифицировала так называемую "спеецаперацию" России против Украины как войну и закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 конвенции Монтре о режиме проливов.

Что такое конвенция Монтре Конвенция, подписанная 20 июля 1936 г., сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив между Черным и Средиземным морем как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств.



В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, государство вправе разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой она не участвует, проливы закрыты для прохода военных судов любого воюющего государства.

Поэтому теперь любые наши военные корабли не могут войти через проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы пополнить ВМС. Однако даже в таком случае есть плюсы. Ведь в Средиземном море находится целая эскадра русского флота и он тоже не может войти в акваторию Черного моря.

Турция, беспристрастно и усердно соблюдающая конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою непоколебимую решительность и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море,

– отметили в Турции.

В Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики добавили, что их союзники должным образом проинформированы о том, что минно-поисковые корабли, подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут пройти через Турецкие проливы к Черному морю, пока идет война.