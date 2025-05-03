Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда состоится встреча советников по нацбезопасности

Владимир Зеленский заявил, что в апреле советники уже собирались в Лондоне и Париже, чтобы обменяться мнениями по завершению войны России против Украины, которая длится уже четвертый год.

Также специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в последние недели ездил в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

Я не готов назвать вам дату сейчас, поскольку в США произошли некоторые изменения,

– ответил Зеленский журналистам.

Президент также прокомментировал отстранение Майкла Уолца от должности советника по национальной безопасности.

Государственный секретарь Рубио имеет полномочия советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте.

Напомним, в конце апреля ожидалось, что в Лондоне состоятся переговоры, на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. На встрече должен был председательствовать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Однако впоследствии в МИД Великобритании заявили, что переговоры на уровне министров отменены, вместо этого состоится встреча на уровне должностных лиц.