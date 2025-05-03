Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли відбудеться зустріч радників із нацбезпеки

Володимир Зеленський заявив, що в квітні радники вже збиралися в Лондоні та Парижі, щоб обмінятися думками щодо завершення війни Росії проти України, яка триває вже четвертий рік.

Також спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф останніми тижнями їздив до Москви, щоб зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним та іншими високопосадовцями.

Я не готовий назвати вам дату зараз, оскільки в США відбулися деякі зміни,

– відповів Зеленський журналістам.

Президент також прокоментував відсторонення Майкла Волца від посади радника з національної безпеки.

Державний секретар Рубіо має повноваження радника з національної безпеки, і я не думаю, що хтось чекатиме на нове призначення,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі радники з США, Європи та України перебувають у постійному контакті.

Нагадаємо, наприкінці квітня очікувалося, що в Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. На зустрічі мав головувати міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Однак згодом у МЗС Великої Британії заявили, що переговори на рівні міністрів скасовані, натомість відбудеться зустріч на рівні посадовців.