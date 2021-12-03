Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время встречи с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Это случилось в рамках визита в Стокгольм.
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Кулеба предложил создать в Украине хаб ОБСЕ
Глава Министерства внутренних дел заявил, что в Украине очень сильное гражданское общество.
Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы,
– пояснил министр.
Кулеба предложил Бюро рассмотреть возможность проведения в Украине мероприятий, которые бы предоставили площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.
Именно поэтому Кулеба вспомнил, что среди приоритетов Украины будут и в дальнейшем вопросы:
- обеспечения прав и основополагающих свобод человека;
- верховенства права;
- толерантности и недискриминации;
- а также продолжения развития демократических институтов.
Также министр пояснил, что важно осуществлять в том числе и дистанционный мониторинг в сфере прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Коротко о последних заявлениях Дмитрия Кулебы
- Глава МИД рассказал, что в Стокгольме на 28 Министерском заседании глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ провели и отдельное мероприятие по Крымской платформе. Оно называлось "Крымская платформа: Движение вперед" и было призвано презентовать следующие шаги в рамках Крымской платформы.
- Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет войти в НАТО, когда столицы трех стран-членов Альянса изменят свой взгляд на отношения с Киевом. В то же время дипломат отказался сказать, о ком именно говорится.
- Также глава МИД рассказал, что сейчас дипломаты разных стран мира обсуждают вопрос введения санкций против России. В том числе и для сдерживания России от агрессии против Украины.
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