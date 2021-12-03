Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видеообращение 2 декабря.

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Санкции против России – в повестке дня мировой дипломатии

В столице Швеции Стокгольме 2 декабря начался 28 министерский совет ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Участие в мероприятии принимают главы внешних дипломатических ведомств 57 стран.

Среди них и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По итогам участия в заседании министров Кулеба опубликовал у себя в фейсбуке видео, где заявил следующее:

Прямо сейчас в разных дипломатических столицах идет очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые включат в пакет сдерживания (России – 24 канал).

Далее глава МИД подчеркнул, что задача Украины в этой ситуации – "довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата".

Важно: страны мира обсуждают введение экономических санкций, что, по мнению МИД Украины, является четким сигналом для России.

Россия видит, что происходит, какие вопросы обсуждаются. И все это – четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать какие-либо решения военного характера,

– подытожил Дмитрий Кулеба.