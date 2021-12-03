Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відеозвернення 2 грудня.

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Санкції проти Росії – на порядку денному світової дипломатії

У столиці Швеції Стокгольмі 2 грудня розпочалася 28 Міністерська рада ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі).

Участь у заході беруть глави зовнішніх дипломатичних відомств 57 країн.

Серед яких і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За підсумками участі у засіданні міністрів Кулеба опублікував у себе в фейсбуці відео, де заявив таке:

Просто зараз у різних дипломатичних столицях триває дуже конкретна і предметна розмова про конкретні економічні санкції, які включать у пакет стримування (Росії – 24 канал).

Далі глава МЗС наголосив, що завдання України у цій ситуації – "довести цю спільну роботу до ефективного і чіткого результату".

Важливо: країни світу обговорюють введення економічних санкцій, що є, на думку МЗС України, чітким сигналом для Росії.

Росія бачить, що відбувається, які питання обговорюються. І все це – чіткий сигнал. Вони повинні думати двічі, а то й тричі, перш ніж приймати якісь рішення військового характеру,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Також у Стокгольмі український міністр Дмитро Кулеба: