Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відеозвернення 2 грудня.
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Санкції проти Росії – на порядку денному світової дипломатії
У столиці Швеції Стокгольмі 2 грудня розпочалася 28 Міністерська рада ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі).
- Участь у заході беруть глави зовнішніх дипломатичних відомств 57 країн.
- Серед яких і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За підсумками участі у засіданні міністрів Кулеба опублікував у себе в фейсбуці відео, де заявив таке:
Просто зараз у різних дипломатичних столицях триває дуже конкретна і предметна розмова про конкретні економічні санкції, які включать у пакет стримування (Росії – 24 канал).
Далі глава МЗС наголосив, що завдання України у цій ситуації – "довести цю спільну роботу до ефективного і чіткого результату".
Росія бачить, що відбувається, які питання обговорюються. І все це – чіткий сигнал. Вони повинні думати двічі, а то й тричі, перш ніж приймати якісь рішення військового характеру,
– підсумував Дмитро Кулеба.
Також у Стокгольмі український міністр Дмитро Кулеба:
- Заявив, що 36 країн ОБСЄ підтримали рішення про моніторинг кордону між Україною та Росією.
- Обговорив з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем російську агресію та можливі санкції у відповідь.
- Зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та говорив про стратегічне міждержавне партнерство.