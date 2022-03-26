Украина хочет жить свободно, ради своей мечты, а не чужих фантазий, – новое обращение Зеленского

Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение к украинцам. В нем президент подчеркнул, что Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради своей мечты, а не чужих больных фантазий.

Украинский лидер свое очередное обращение начал с комментариев по ситуации в городе Славутич Киевской области, сообщает 24 канал.

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Славутич россияне не покорят

Президент отметил, что захватчикам не удастся покорить свободный Славутич.

Сегодня мы были вместе с тобой, на твоих улицах, в твоих протестах. Мы все вместе говорили оккупантам одно: идите домой, пока еще можете ходить,

– добавил Зеленский.

Россияне, вошедшие в Славутич, получили такую ​​же реакцию, как и в других украинских городах. Ведь Украина едина в своем стремлении жить свободно, независимо и ради своей мечты, а не чужих больных фантазий.

Каждый день борьбы за украинскую землю доказывает, что страна является полным жизнью государством, имеющим исторические корни и моральную основу на всей своей территории.

Российская пропаганда в Украине не действует

Глава государства заверил, что оккупантам добиться своей цели не поможет ничто из того, что они делают.

Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских ведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей,

– объяснил политик.

Он отметил, что уже скоро рубли будут приниматься на вес, а не по номиналу.

Захватчикам не поможет и подкуп маргиналов, которых они ищут по всем мусорникам, чтобы изобразить якобы пророссийские власти. Ответ на это будет только один – ненависть и презрение.

Украинцы забирают у россиян их технику

Простые украинские селяне, добавил глава государства, голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов.

Наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают ее нашим Вооруженным Силам,

– добавил глава государства.

Среди этой техники есть и новые образцы, которые Россия пыталась сохранить в секрете. А теперь оккупанты их бросают на украинской земле, а потом убегают.

В то же время все украинцы больше месяца отдают всю энергию обороне родной страны.

Поздравления Нацгвардии

В своем видеообращении украинский лидер снова поздравил Нацгвардию с ее днем и поблагодарил за все усилия военных на пути к победе Украины.

Президент напомнил, что вручил награды нацгвардейцам, отличившимся в боях с оккупантами. Кроме того, Зеленский присвоил звание бригадного генерала 5 полковникам Нацгвардии.

Всего с начала полномасштабного вторжения уже 476 бойцов Нацгвардии были отмечены госнаградами.

Украина нуждается в вооружении для борьбы с Россией

Зеленский рассказал, что с Анджеем Дудой 26 марта общался дважды. Политики говорили о беженцах из Украины, которые нашли убежище в Польше, о необходимости усиления безопасности для всей Европы.

Какова цена этой безопасности? Это самолеты и танки для Украины, противоракетная оборона, противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров и у них пылится,

– уточнил украинский лидер.

Он еще раз обратил внимание, что от ситуации в Украине зависит безопасность всей Европы. А также отметил, что Украина просит всего 1% самолетов и танков НАТО. Глава государства спросил: неужели Альянсом через запугивание до сих пор руководит Россия.

Также Зеленский рассказал, что общался с военными, защищающими от оккупантов Мариуполь. "Хотя бы процент храбрости защитников Мариуполя – тем, кто уже 31 день думает, как передать Украине десяток-другой самолетов или танков", – продолжил политик.

Он обратился к россиянам, которые продолжают обстреливать город и убивают там местное население. Президент подчеркнул, что захватчики так поступают с русскоязычным населением. Это значит, что именно государство-агрессор делает все, чтобы в Мариуполе и других русскоязычных городах произошла дерусификация.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников 26 марта встретились в Польше с коллегами из США.

Переговоры касались того, в чем мы нуждаемся. Пока продолжается пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты, Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков и пулеметов,

– отметил Зеленский.

Невозможно освободить Мариуполь без самолетов, танков и другой бронетехники. Об этом уже знают все. Президент снова призвал помочь Украине, пока еще не поздно. Ведь предоставление украинцам самолетов поддерживает большинство населения стран Запада.

Переговоры с мировыми лидерами и выступления Зеленского

Глава государства сообщил, что общался с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. В частности, о гуманитарной катастрофе из-за действий российских войск и о том, как спасти людей.

Украинский лидер выступил и на Дохийском форуме в Катаре.

Это важное собрание, которое имеет значение не только для исламского мира, но и для многих других государств Латинской Америки, Африки. Это те регионы, где российская пропаганда все еще оказывает большое влияние,

– объяснил он.

Но отметил, что Украина работает против лжи по всему миру. Пусть в России знают, что правда не будет молчать.

Новое преступление оккупантов против истории

Оккупанты совершили очередное преступление против истории и исторической справедливости.

Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру,

– рассказал Зеленский.

В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия.

Президент подытожил, что российские войска получают именно такие приказы: уничтожать все, что делает наш народ народом, людьми людей, нашу культуру культурой. Однако все причастные обязательно будут отвечать за содеянное.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео