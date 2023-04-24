Эту статью прокомментировал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заявил, что такие материалы формируют неправильное мнение об Украине в западном обществе. Более того, он призвал не устраивать политические игрища, когда в нашей стране идет война и гибнут люди.

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В Офисе Президента раскритиковали статью Washington Post

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не собиралась делать удары по Москве, поскольку это никоим образом не повлияло бы на ход военных действий на территории нашей страны. Кроме этого, по его словам, такие материалы выставляют Украину "глупой, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие". Также советник Офиса Президента отметил, что украинское командование "подходит к войне с железной математической логикой".

Нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и разные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений,

– подчеркнул Подоляк.

Это, по его мнению, является главной составляющей успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь украинской армии.

Что утверждали в скандальной статье Washington Post

В издании утверждали, что глава ГУР МО Кирилл Буданов якобы приказал одному из своих офицеров "готовиться к массированным ударам 24 февраля по России со всем, что есть у ведомства". Журналисты издания ссылались на "секретные доклады США". Более того, СМИ заявило и, что официальные лица вроде бы даже рассуждали об ударе по портовому Новороссийску. Мол, он должен продемонстрировать способность Украины наносить удары глубоко внутри вражеской территории.

В Вашингтоне в свою очередь якобы тайно следили за планами украинцев, чтобы не спровоцировать агрессивный ответ со стороны Кремля. Журналисты также говорят, что Украина стремится перенести бои на территорию России, однако это все сдерживается Соединенными Штатами, которые пытаются избежать перерастания конфликта в прямую борьбу между своими и российскими войсками.

К тому же авторы отмечают, что в частном порядке официальные лица США и Европы выражают свое восхищение Будановым. Но они также говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать. Как доказательство журналисты вспомнили 13 февраля – в день, когда Буданов якобы дал указание одному из своих офицеров быть готовыми к операции, Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию.

Важно! The Washington Post в своем материале ссылается на "анонимные источники". Учитывая это, неизвестно, насколько они надежны, а информация от них – проверена. Авторитетным мировым изданием следует тщательно прорабатывать такие темы, чтобы не распространять фейки и не подыгрывать кремлевской пропаганде.