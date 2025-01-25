Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Чехия предложила план интеграции Украины и Молдовы в рынок ЕС

Документ сосредотачивается на конкретных предложениях по интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и телекоммуникации.

Также чешская сторона подчеркивает необходимость дальнейшей экономической интеграции Украины и Молдовы в ЕС для "противостояния злонамеренному влиянию России", а также стимулирования евроинтеграционных реформ.

В издании пишут, что Чехия уже заручилась поддержкой 8 стран. Это Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения и Швеция.

Что касается внутреннего рынка ЕС, то, по мнению чехов, одним из путей для украинских и молдавских компаний на него может стать программа Erasmus. Также, по мнению авторов документа, было бы желательно обучить местные институты Украины и Молдовы проверке инвестиций.

В сфере телекоммуникаций и цифровых технологий в документе говорится, среди прочего, о включении Украины и Молдовы в роуминг в ЕС, усиление сотрудничества между подразделениями кибербезопасности и постепенную унификацию стандартов защиты данных.

Документ подчеркивает также необходимость содействия сотрудничества в таких сферах, как энергоэффективность, ядерная безопасность, обеспечение независимости регулятора энергорынка.

В документе также есть акцент на необходимости усиления поддержки в соответствии климатическим и экологическим условиям. Также предложение Чехии в аграрном секторе призывает к дальнейшей либерализации двусторонней торговли с Украиной и Молдовой.

Ожидается, что документ должен быть представлен Совету ЕС во вторник, 28 января, министром европейских дел Чехии Мартином Дворжаком.