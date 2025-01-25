Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Дивіться також Не слід сподіватись лише на Трампа: що потрібно Україні для справедливого миру

Чехія запропонувала план інтеграції України та Молдови в ринок ЄС

Документ зосереджується на конкретних пропозиціях з інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок ЄС у таких сферах, як енергетика, сільське господарство та телекомунікації.

Також чеська сторона наголошує на необхідності подальшої економічної інтеграції України та Молдови в ЄС для "протистояння зловмисному впливу Росії", а також стимулювання євроінтеграційних реформ.

У виданні пишуть, що Чехія вже заручилася підтримкою 8 країн. Це Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Словенія та Швеція.

Що стосується внутрішнього ринку ЄС, то, на думку чехів, одним із шляхів для українських і молдовських компаній на нього може стати програма Erasmus. Також, на думку авторів документу, було б бажано навчити місцеві інституції України та Молдови перевірці інвестицій.

У сфері телекомунікацій та цифрових технологій у документі йдеться, серед іншого, про включення України та Молдови до роумінгу в ЄС, посилення співпраці між підрозділами кібербезпеки та поступову уніфікацію стандартів захисту даних.

Документ наголошує також на необхідності сприяння співпраці в таких сферах, як енергоефективність, ядерна безпека, забезпечення незалежності регулятора енергоринку.

В документі також є акцент на необхідності посилення підтримки у відповідності кліматичним та екологічним умовам. Також пропозиція Чехії в аграрному секторі закликає до подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі з Україною та Молдовою.

Очікується, що документ має бути представлений Раді ЄС у вівторок, 28 січня, міністром європейських справ Чехії Мартіном Дворжаком.