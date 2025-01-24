Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що він проти зацикленості на персоні Дональда Трампа. Українцям – як владі, так і суспільству – потрібно дивитися не на самого Трампа, а крізь нього на геополітичний контекст.

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"Треба зрозуміти, що один Трамп не вирішить увесь комплекс наших проблем. Для досягнення сталого миру, гарантій безпеки та ненападу Росії, а також для відновлення України, ми маємо вести свою проактивну гру", – сказав Олексій Буряченко.

Зміни всередині країни

Він додав, що Україні треба зараз, перш за все, займатися налагодженням своєї комплексної лінії, щоб підсилити позицію перед перемовним процесом. Утім, зміни всередині країни теж конче необхідні. Зокрема, Україна має підсилити урядовий складник, розв'язувати питання мобілізації, щоб мінімізувати ганебні факти нарахувань бойових у тилу, а також налагодити економічні процеси, щоб ситуація в Україні покращилася.

"Знову ж таки, потрібно боротися з колаборантами, показати динаміку руху в напрямку європейських реформ. І не лише приймати пакети, які наближають нас до ЄС на рівні ВР України, але й реально, наприклад, розпочати реформу судів, до яких суспільство має мінімальний рівень довіри. Прокуратура, яка дискредитувала себе скандалами щодо інвалідностей і МСЕКів, також потребує змін. Це стосується й адвокатури", – сказав Буряченко.

Трамп рахує гроші

Він додав, що суспільство й іноземні партнери мають бачити, що Україна не просто сподівається на Європу чи США і Трампа, а готова до змін і є надійним партнером, а не тягарем для Заходу.

Риторика Трампа дуже прагматична: він усе рахує – скільки витратив на Європу, скільки витратив на Україну. Він каже, що це несправедливо, і Європа має більше платити за допомогу Україні, ніж США. До Трампа і його політики треба підходити в максимально прагматичних умовах,

– додав Буряченко.

Він пояснив, що необхідно знайти точки дотику, які Україна разом із європейцями може запропонувати Трампу, щоб він також був максимально зацікавлений особисто. Щоб його проамериканська політика включала якісну підтримку України й досягнення не піарного "справедливого миру", який він міг би продавати американському електорату, а потужної угоди, яку підтримало б українське суспільство.