Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отмечает, что успех в проведении Украиной реформ является реалистичным сценарием для приближения Украины к членству в НАТО.

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Предостережение НАТО о немедленном вступлении Украины

Нет сомнений, что шансы Украины вступить в НАТО без окончания войны с Россией мизерны. Это связано с тем, что ни США, ни европейские страны не желают вступать в прямой военный конфликт с Россией, который может начаться в случае активации 5 пункта устава Североатлантического союза.

Фактически именно этот консенсус стран-членов недавно подтвердил Йенс Столтенберг, когда отметил, что не может гарантировать, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит приглашение в Альянс. Однако в то же время генсек заверил, что на встрече Совета Украина – НАТО согласуют рекомендации по реформам, которые будут приближать членство Киева.

Обратите внимание! По итогам встречи Столтенберг сообщил, что рекомендации Альянса будут касаться борьбы с коррупцией, укрепления верховенства права, поддержки прав человека и прав меньшинств.

"Сейчас нужно сконцентрироваться не на том, вступит ли Украина в НАТО или не вступит. На министерской встрече стран НАТО обсуждают алгоритм дальнейшего движения Украины к членству. Соответственно, Украине нужно зафиксировать четкий перечень реформ, чтобы после его выполнения получить новый этап сближения с НАТО", – пояснил Фесенко.

Идеальный и реалистичный сценарии для Украины

Сейчас для вступления Украины в Альянс есть два сценария: приглашение "с открытой датой" и приглашение после выполнения "дорожной карты".

"Идеальный вариант для Украины – это приглашение с открытой датой. В таком случае, вступление в Альянс состоится уже после завершения войны, но сам факт приглашения будет сигналом для России, что вопрос членства Украины в НАТО не будет обсуждаться во время мирных переговоров", – убежден политолог.

Владимир Фесенко о встрече министров НАТО и Украины: смотрите видео

Более реалистичный сценарий заключается в определении алгоритма, по которому будет происходить вступление Украины в Альянс. Именно над этим сейчас работает украинская дипломатия, хотя эта работа проходит не без помех. Они связаны с тем, что у администрации Байдена есть определенные колебания относительно того, не станет ли решение о вступлении Украины "красной линией" для Путина.

"Мы должны активно демонстрировать, что мы выполняем свои обязательства и рекомендации по реформам. (Также мы должны показывать Альянсу – 24 Канал), что без решения вопроса (о членстве Украины в НАТО – 24 Канал), не будет нормального завершения войны", – отметил Фесенко.

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