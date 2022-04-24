Украина и Польша усилят сотрудничество в железнодорожной сфере

Польша стала мощным партнером Украины по противостоянию российским оккупантам. Наши страны активно развивают сотрудничество во всех областях.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на встрече с польским коллегой Матеушем Моравецким удалось добиться согласия о дальнейшем сотрудничестве в железнодорожной сфере.

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Меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере

По результатам встречи премьеров был подписан Меморандум об ужесточении сотрудничества в железнодорожной сфере. В частности, документ предусматривает создание логистического предприятия, которое будет общим для двух стран.

Этот шаг должен обеспечить увеличение объема перевозок украинского экспорта на рынки Европы и транзит украинских товаров в другие страны мира.

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