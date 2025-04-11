Он продлится 11 – 13 апреля с участием более 70 министров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги.

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Украина и Сомали обсудили пути развития сотрудничества

Участие в форуме принимает глава МИД Сомали Али Мохамед Омар.

Сегодня (11 апреля – 24 Канал) мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром,

– сообщил Андрей Сибига.

Министры уже обсудили пути развития сотрудничества.

Ранее наша страна помогла Сомали в рамках программы "Зерно из Украины". По словам министра иностранных дел, Украина готова и в дальнейшем продолжать укреплять продовольственную безопасность.

"Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что наше государство заинтересовано в укреплении связей с другими странами, а Анталийский дипломатический форум – это прекрасная возможность встретиться с коллегами, в частности, из Африки.