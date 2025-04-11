Він триватиме 11 – 13 квітня за участі понад 70 міністрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис глави МЗС України Андрія Сибіги.

Дивіться також У Сомалі підірвали кортеж президента

Україна та Сомалі обговорили шляхи розвитку співпраці

Участь у форумі бере глава МЗС Сомалі Алі Мохамед Омар.

Сьогодні (11 квітня – 24 Канал) ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол із державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром,

– повідомив Андрій Сибіга.

Міністри уже обговорили шляхи розвитку співпраці.

Раніше наша країна допомогла Сомалі у межах програми "Зерно з України". За словами міністра закордонних справ, Україна готова й надалі продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.

"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосив Сибіга.

Він також додав, що наша держава зацікавлена у зміцненні зв'язків з іншими країнами, а Анталійський дипломатичний форум – це чудова можливість зустрітися з колегами, зокрема, з Африки.