Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Eastleigh Voice.

Дивіться також У Сомалі на пляжі терорист підірвав себе: понад 30 жертв і 60 постраждалих, – відео

У Сомалі підірвали кортеж президента

Вдень 18 березня у Сомалі пролунав вибух біля президентського палацу. Як виявилося, підірвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда. У якому стані лідер Сомалі – невідомо.

Вибух біля президентського палацу у Сомалі: дивіться відео

Відповідальність за напад та підрив взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".

Як пишуть у ЗМІ, підрив стався на узбіччі дороги стався в мікрорайоні Сіл-Габ біля президентського палацу в Могадішо. У момент вибуху колона президента Сомалі саме рухалася у цьому районі.

Що відбувається у Сомалі після вибуху: дивіться відео

Президентський палац після вибуху: дивіться відео

Згодом радник з питань національної безпеки Сомалі Хусейн Шейх Алі повідомив, що президент перебуває у безпеці та "подорожує країною, щоб спостерігати за важливою роботою".

Він отримує повну підтримку від людей у ​​цих регіонах. Цю націю не піддадуть брехні, перебільшеним твердженням або брехливій тактиці,

– заявив Хусейн Шейх Алі.

Офіційно про жертв та поранених не повідомляли. Однак місцеві ЗМІ стверджують про щонайменше 1 загиблого та 3 постраждалих.

Також у ЗМІ повідомляють, що поліція Сомалі заарештувала кількох журналістів, які висвітлювали підрив президентського кортежу у Могадішо. Нині затриманих доставили у поліцейську дільницю Хамарджаджаба, їм погрожують покаранням за висвітлення вибуху біля президентського палацу.