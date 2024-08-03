Щонайменше 32 людини загинули та 63 отримали поранення внаслідок теракту на пляжі в столиці Сомалі Могадішо.
Дивіться також Теракт у посольстві України в Іспанії: пенсіонера, що надіслав вибухівку, ув’язнили на 18 років
Масштабне вбивство
Трагедія трапилася увечері 2 серпня на пляжі Лідо. Спершу один із терористів підірвав вибухівку, а потім увірвалися інші зі зброєю. Почалася стрілянина.
Видання зазначає, що цей район популярний серед бізнесменів і чиновників. Він нерідко ставав об'єктом попередніх нападів.
Речник поліції повідомив, що один зловмисник підірвався, ще троє були вбиті, а один потрапив у полон.
Свідки кажуть, що на момент вибуху в районі було багато людей.
Усі були в паніці, і було важко зрозуміти, що відбувається, оскільки незабаром після вибуху почалася стрілянина,
– розповів один зі свідків.
За його словами, люди намагалися сховатися на землі або втекти.
Я бачив поранених людей на березі моря, люди кричали в паніці, і було важко помітити, хто мертвий, а хто ще живий,
– сказав інший очевидець.
Увага! Відео містить чутливі кадри! +18
Момент підриву смертника на пляжі: дивіться відео
Слід зауважити, що пов'язана з Аль-Каїдою терористична група Аш-Шабаб, яка здійснювала подібні напади в минулому, не взяла на себе відповідальність.
Нагадаємо, що Аш-Шабаб веде криваве повстання проти крихкого федерального уряду Сомалі вже понад 17 років.