По меньшей мере 32 человека погибли и 63 получили ранения в результате теракта на пляже в столице Сомали Могадишо.
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Масштабное убийство
Трагедия случилась вечером 2 августа на пляже Лидо. Сначала один из террористов взорвал взрывчатку, а потом ворвались другие с оружием. Началась стрельба.
Издание отмечает, что этот район пользуется популярностью среди бизнесменов и чиновников. Он нередко становился объектом предыдущих нападений.
Представитель полиции сообщил, что один злоумышленник подорвался, еще трое были убиты, а один попал в плен.
Свидетели говорят, что на момент взрыва в районе было много людей.
Все были в панике, и было трудно понять, что происходит, поскольку вскоре после взрыва началась стрельба,
– рассказал один из свидетелей.
По его словам, люди пытались спрятаться на земле или убежать.
Я видел раненых людей на берегу моря, люди кричали в панике, и было трудно заметить, кто мертв, а кто еще жив,
– сказал другой очевидец.
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Момент подрыва смертника на пляже: смотрите видео
Следует заметить, что связанная с Аль-Каидой террористическая группа Аш-Шабаб, которая совершала подобные нападения в прошлом, не взяла на себя ответственность.
Напомним, что Аль-Шабаб ведет кровавое восстание против хрупкого федерального правительства Сомали уже более 17 лет.