По меньшей мере 32 человека погибли и 63 получили ранения в результате теракта на пляже в столице Сомали Могадишо.

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Масштабное убийство

Трагедия случилась вечером 2 августа на пляже Лидо. Сначала один из террористов взорвал взрывчатку, а потом ворвались другие с оружием. Началась стрельба.

Издание отмечает, что этот район пользуется популярностью среди бизнесменов и чиновников. Он нередко становился объектом предыдущих нападений.

Представитель полиции сообщил, что один злоумышленник подорвался, еще трое были убиты, а один попал в плен.

Свидетели говорят, что на момент взрыва в районе было много людей.

Все были в панике, и было трудно понять, что происходит, поскольку вскоре после взрыва началась стрельба,

– рассказал один из свидетелей.

По его словам, люди пытались спрятаться на земле или убежать.

Я видел раненых людей на берегу моря, люди кричали в панике, и было трудно заметить, кто мертв, а кто еще жив,

– сказал другой очевидец.

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Момент подрыва смертника на пляже: смотрите видео

Следует заметить, что связанная с Аль-Каидой террористическая группа Аш-Шабаб, которая совершала подобные нападения в прошлом, не взяла на себя ответственность.

Напомним, что Аль-Шабаб ведет кровавое восстание против хрупкого федерального правительства Сомали уже более 17 лет.