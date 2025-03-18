Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Eastleigh Voice.

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В Сомали взорвали кортеж президента

Днем 18 марта в Сомали прогремел взрыв возле президентского дворца. Как оказалось, взорвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда. В каком состоянии лидер Сомали – неизвестно.

Взрыв возле президентского дворца в Сомали: смотрите видео

Ответственность за нападение и подрыв взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Как пишут в СМИ, подрыв произошел на обочине дороги произошел в микрорайоне Сил-Габ возле президентского дворца в Могадишо. В момент взрыва колонна президента Сомали как раз двигалась в этом районе.

Что происходит в Сомали после взрыва: смотрите видео

Президентский дворец после взрыва: смотрите видео

Впоследствии советник по вопросам национальной безопасности Сомали Хусейн Шейх Али сообщил, что президент находится в безопасности и "путешествует по стране, чтобы наблюдать за важной работой".

Он получает полную поддержку от людей в этих регионах. Эту нацию не подвергнут лжи, преувеличенным утверждениям или лживой тактике,

– заявил Хусейн Шейх Али.