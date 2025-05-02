Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что проблемы подписанного соглашения заключаются во времени, за которое фонд будет получать прибыль. Более того, неизвестно, как в него будут вкладывать средства Соединенные Штаты.

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Первый подводный камень – время

Экономист отметил, что стороны могут долго ждать доходы, а точнее – десятки лет.

Подводный камень заключается в том, что в Инвестиционный фонд должны зачислять часть рентных платежей от тех месторождений полезных ископаемых, лицензии на которые будут предоставлены после подписания конечного соглашения. То есть прибыль от полезных ископаемых, которые добывают в Украине сегодня, и который поступает в госбюджет, не может наполнять капитал этого фонда.

Для того, чтобы фонд начал зарабатывать деньги, в Украину должен прийти инвестор, получить лицензию, завезти оборудование, обучить персонал и начать разрабатывать полезные ископаемые. Только тогда появятся рентные платежи, которые будут поступать в фонд. А лучшие инвестиционные компании мира для получения первой такой прибыли закладывают от 8 до 10 лет начального процесса,

– пояснил он.

Однако когда говорится о таком временном периоде, то говорится об условиях мирного времени, а не войны. По словам Пендзина, ни один сознательный инвестор не придет работать в страну, где продолжается активная фаза боевых действий. Все же мысли о том, что наличие американского капитала – это и есть гарантия безопасности, не является реальным.

Заметьте! В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль назвал соглашение историческим достижением, ведь оно – это одновременно о том, как защитить страну сейчас, и о лучших гарантиях безопасности.

Кроме того, соглашение с Украиной было важно именно Дональду Трампу, чтобы он показал результат своего президентства за 100 дней собственному избирателю.

Второй подводный камень – "США"

Экономист отметил, что поскольку во время войны невозможны разработки новых недр, Украина не может пополнять фонд. Между тем по вкладу США тоже есть вопросы – в соглашении прописано, что американская сторона может наполнять фонд благодаря военно-технической помощи Украине. Проблема же заключается в том, что в бюджете США на 2025 год нет даже упоминания о нашей стране.

Американцы дали разрешение на покупку украинцами их оружия на более 50 миллионов долларов. Это хорошо, но это покупка за наши деньги, а не американский вклад в фонд. Республиканцы должны подать законопроект в американский парламент с конкретной суммой, которую они хотят вложить,

– подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что в соглашении также нет срока, оно пожизненное. А любые изменения относительно деятельности Инвестиционного фонда Украина должна согласовывать с США. То есть условия будут распространены на все последующие поколения Украины.